Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111, от 11.12.2020 № 119, изложив текст указа в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО "О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, от 17.05.2020 № 65-00-01/04-3236-2020, а также в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Сахалинской области режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (далее -мероприятия) в закрытых помещениях допускается с численностью до 50 человек при условии одновременного нахождения граждан из расчета 1 посетитель на 4 кв. м, обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

В большепролетных сооружениях ангарного типа (площадью более 1500 кв. м) и в больших залах (площадью более 350 кв. м) проведение мероприятий допускается без ограничений по численности при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Вне помещений проведение мероприятий допускается без ограничений по численности при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.

При функционировании ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, их проведение осуществлять с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок при условии одновременного нахождения граждан из расчета 1 посетитель на 4 кв. м зала.

Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

4. Обязать:

4.1. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях, на парковках, в лифтах.

4.2. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, аптеках, медицинских организациях.

4.3. Граждан уведомлять работодателя о получении предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части изоляции и медицинского наблюдения - в течение суток с момента получения.

4.4. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.

4.5. Организации и индивидуальных предпринимателей обеспечить при осуществлении деятельности:

1) соблюдение в зданиях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции) и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24);

2) принятие с учетом необходимости непосредственного участия работников в осуществлении непрерывных технологических процессов для функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей решений об установлении численности работников (физических лиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) перевод на дистанционный режим работы:

- части работников, указанных в абзаце 3 подпункта 2 настоящего подпункта, но не менее 30 процентов;

- работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с их согласия.

4) ограничение допуска несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей, законных представителей в торговые, торгово-развлекательные центры.

4.6. Граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года, с 25 января 2021 года по 07 февраля 2021 года, с 08 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции 2019-nCoV, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания), предусматривающий обязательства не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

5. Министерству социальной защиты Сахалинской области обеспечить работу телефонной "горячей линии" (8-800-201-00-99) для приема запросов граждан, находящихся на самоизоляции, по предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области:

6.1. создать условия для соблюдения работниками рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от 10 марта 2020 года, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (http://rospotrcbnadzor.ru/);

6.2. обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении мероприятий по обработке помещений, обеззараживания воздуха;

6.3. при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6.4. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых выданы предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части соблюдения изоляции;

6.5. в срок не менее чем за 7 дней до прибытия работников на территорию Сахалинской области уведомлять в письменном виде агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих работниках (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона работника в федеральном формате), сведениях о работе (наименование работодателя, ИНН, место работы на территории Сахалинской области с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения, телефон работодателя, номер (при наличии) и дата заключения трудового договора) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru;

6.6. создать условия для прохождения работниками вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Рекомендовать гражданам:

7.1. пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

7.2. воздержаться от посещения ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

7.3. воздержаться от поездок за пределы территории Сахалинской области, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

8. Министерству здравоохранения Сахалинской области:

8.1. организовать выполнение необходимых мероприятий по поддержанию в полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской области (далее - медицинские организации), в том числе по обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

8.2. принять меры по:

- обеспечению отбора медицинскими организациями, осуществляющими оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, биологического материала у больных внебольничными пневмониями и ОРВИ для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

- формированию в медицинских организациях необходимого запаса медицинских масок (не менее чем на три месяца);

8.3. осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области;

8.4. обеспечить работу "горячей линии" по телефону 1-300:

- в целях информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (добавочный 8);

- в целях записи на проведение добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (добавочный 10);

8.5. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет.

9. Органам государственной власти Сахалинской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей:

9.1. образовательных организаций, обеспечить принятие в установленном порядке решений по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9.2. физкультурно-спортивных учреждений Сахалинской области, обеспечить принятие в установленном порядке решений об осуществлении тренировочного процесса при обязательном условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24);

9.3. многофункциональных центров, оказывающих государственные и муниципальные услуги, обеспечить прием запросов на оказание государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи, произведенной посредством Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (uslugi.admsakhalin.ru), либо через центр телефонного обслуживания по телефону 8(800) 222-61-80.

10. Министерству образования Сахалинской области на время реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных образовательных программ среднего общего образования в очной форме для обучающихся выпускных 11-х классов организовать с 06 апреля 2020 года предоставление продуктовых наборов (пайков) отдельным категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области".

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, начальникам подчиненных ему территориальных подразделений МВД России по Сахалинской области на районном уровне в пределах предоставленных полномочий:

11.1. совместно с работниками министерства здравоохранения Сахалинской области и сформированными медицинскими бригадами медицинских организаций осуществлять контроль за соблюдением предписаний лицами, в отношении которых должностным лицом органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

11.2. организовать направление (при необходимости) сотрудников территориальных подразделений к работе медицинских бригад медицинских организаций.

12. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области:

12.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении (снятии) ограничительных мероприятий;

12.2. при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

12.3. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Сахалинской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

13. Руководителям транспортных предприятий различных форм собственности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:

13.1. обеспечить дезинфекцию пассажирских транспортных средств;

13.2. не осуществлять перевозку пассажиров при отсутствии средств защиты органов дыхания (масок).

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

14.1. ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

14.2. создать механизированные бригады с привлечением коммунальных служб для очистки загрязненных мусором территорий, санитарной обработки поверхностей в общественных местах и поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе детских, спортивных площадок, остановочных пунктов, скамеек (лавок).

15. Управляющим компаниям обеспечить организацию работ по санитарной обработке поверхностей в местах общего пользования многоквартирных домов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

16. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить принятие в установленном порядке решений об освобождении граждан, зарегистрированных на территории Сахалинской области, уволенных и признанных безработными после 26 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия), являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.04.2020 по 01.06.2020.

17. Департаменту информационной политики Правительства Сахалинской области обеспечить информирование населения Сахалинской области через средства массовой информации о работе и способах обращения на "горячую линию" министерства здравоохранения Сахалинской области по телефону 1-300 и "горячую линию" министерства социальной защиты Сахалинской области по телефону 8-800-201-00-99.

18. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области обеспечить общественный порядок и безопасность работы медицинских организаций.

19. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

20. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области организовать сбор, анализ уведомлений, указанных в подпункте 6.5 настоящего указа, взаимодействие с работодателями и представление информации в министерство здравоохранения Сахалинской области не менее чем за 1 сутки до прибытия рейса.

21. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

22. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







