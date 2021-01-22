Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде ЧМ

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Северной Македонии в основном раунде чемпионата мира со счетом 32:20.

После поражения от хозяев турнира египтян сборная России во втором туре основного раунда встречалась с командой Северной Македонии, которая занимает в группе последнее место.

Уже в первой половине встречи сборная России сумела уйти в отрыв и обеспечила себе комфортное преимущество в 10 мячей. Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. В итоге россияне добились уверенной победы 32:20.

В составе победителей самым результативным стал Игорь Сорока, забросивший в ворота соперников 6 мячей.

После этой победы сборная России вышла на первое место в группе, набрав 5 очков. В матче заключительного тура россияне встретится с командой Швеции 24 января.