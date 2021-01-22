Скорую помощь и пожарных предложили освободить от автоматических штрафов

Депутаты предлагают не оформлять штрафы в автоматическом режиме на машине со спецокраской, у которых работал маячок. Имеются ввиду все машины оперативных служб: пожарные, полицейские, скорые и прочие. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как отметил один из авторов этого проекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, правила дорожного движения допускают, что водители автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения. Однако на деле при применении автоматической фотовидеофиксации их нарушения фиксируются, а владельцам машин направляются штрафы.

- Имеются случаи, когда государственные учреждения данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые, выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения, - напоминает Ярослав Нилов. - Это касается даже водителей автомобилей "скорой помощи", которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы.

Это действительно проблема. Даже приехавшая по вызову скорая, которой негде припарковаться, и она стоит в ожидании больного в неположенном месте обязательно получит штраф. Если не от камеры, так от доброхота, который снимет ее на свой мобильник и оправит снимок в соответствующее приложение. Уже обыденностью стало, что даже на полицейских машинах стали стыдливо прикрывать номера при несении службы, потому что от автоматического штрафа никто не застрахован. А обжаловать его - всегда проблема, трата времени и нервов. Зачем такая дополнительная нагрузка на тех, кто честно выполнял свою работу, оказывая помощь, спасая кого-то?

Понятно, что такие штрафы должны отсеиваться теми, кто их подписывает. Но этого не происходит. Поэтому депутаты и решили внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, где четко прописать, что собственник (владелец) транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за нарушения правил в случае их фиксации в автоматическом режиме.