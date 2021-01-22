СМИ: Правительство Японии хочет отменить Олимпиаду из-за COVID-19

Правительство Японии ищет возможность отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры на фоне осложнения ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом пишет газета Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, японцы стремятся найти приемлемый вариант отказа отказа от соревнований и рассчитывают принять у себя турнир в 2032 году - после Игр в Париже и Лос-Анджелесе в 2024 и 2028 годах соответственно.

Напомним, что на 25 марта этого года запланирован старт эстафеты олимпийского огня. Как указывают некоторые СМИ, вероятно, к этой дате официальному Токио придется окончательное определить судьбу состязаний. Между тем, в Международном олимпийском комитете продолжают утверждать, что ОИ в Токио пройдут при любых условиях. Накануне глава комитета Томас Бах в интервью Kyodo заявил, что Игры начнутся, как и запланировано, 23 июля. "Мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры", - цитирует немца японское информагентство. Ранее схожую точку зрения озвучил один из старейших членов МОК Дик Паунд, который в качестве наиболее вероятного сценария назвал проведение состязаний без зрителей.

Примечательно, что в японском обществе превалирует мнение о целесообразности отмены ОИ. Соцопросы показывают, что только шестнадцать процентов местного населения поддерживают проведение Олимпиады летом 2021 года. Почти 80 процентов участников исследования не видят смысла в организации турнира в этом году.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако на фоне распространения COVID-9 было принято решение об отсрочке турнира на один год. В настоящее время Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа.