Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 января 2021 года № 23 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121, от 11.11.2020 № 904"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исключив пункты 2.1.19 и 2-10.5.
2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 904 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121", исключив пункт 2.
3. Постановление вступает в силу с 23.01.2021.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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