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22.01.2021 08:05
Рубрика: Легковые авто

В Британии оштрафовали водителя, устроившего погоню за покемоном

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с быстрым распространением коронавируса в Великобритании действуют жесткие ограничения на передвижение. Из дома разрешено выходить только для покупки предметов первой необходимости и получения медицинской помощи.

Фото: iStock
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Но некоторые граждане, конечно же, нарушают эти запреты. Например, недавно один из жителей городка Бедворт в Уорикшире решил отправиться за покемонами в соседний Кенилворт.

BBC рассказывает, что мужчина проехал на машине 22 километра, пока не был остановлен полицейскими. Ловлю покемонов те не сочли уважительной причиной для нарушения карантина и выписали нарушителю штраф в размере 200 фунтов.

Pokeon Go - японская игра для смартфона, суть которой заключается в том, что мультяшные персонажи накладываются на экране на реальную окружающую среду, и их нужно ловить, закидывая виртуальными мячиками.