В Британии оштрафовали водителя, устроившего погоню за покемоном

В связи с быстрым распространением коронавируса в Великобритании действуют жесткие ограничения на передвижение. Из дома разрешено выходить только для покупки предметов первой необходимости и получения медицинской помощи.

Но некоторые граждане, конечно же, нарушают эти запреты. Например, недавно один из жителей городка Бедворт в Уорикшире решил отправиться за покемонами в соседний Кенилворт.

BBC рассказывает, что мужчина проехал на машине 22 километра, пока не был остановлен полицейскими. Ловлю покемонов те не сочли уважительной причиной для нарушения карантина и выписали нарушителю штраф в размере 200 фунтов.

Pokeon Go - японская игра для смартфона, суть которой заключается в том, что мультяшные персонажи накладываются на экране на реальную окружающую среду, и их нужно ловить, закидывая виртуальными мячиками.