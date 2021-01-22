В Госдуме рассказали о шагах в случае решения США по СНВ-3

Депутаты готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в случае принятия решения о продлении СНВ-3. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, реагируя на заявления американской стороны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложит России продлить истекающий 5 февраля договор на пять лет.

Москва с оптимизмом смотрит на готовность администрации президента Джо Байдена продлить соглашение и ждет от Вашингтона конкретных предложений, заявил Слуцкий.

- В случае принятия решения сторонами о пролонгации готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте, - сообщил он. Парламентарий подчеркнул, что сохранение договора отвечает интересам глобальной ядерной безопасности и контроля над вооружениями.

"Мяч здесь на американской стороне", а Россия к диалогу готова, резюмировал он, предупредив, что "времени остается совсем немного, счет идет на дни".

Напомним, что речь о договоре между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.