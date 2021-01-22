В США выразили беспокойство из-за южноафриканского штамма коронавируса

Разновидность коронавируса из ЮАР беспокоит США больше, чем "британский" штамм. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, более заразный тип вируса из Британии уже зарегистрирован более чем в 20 штатах. При этом южноафриканский штамм в США пока не выявлен, пишет РИА Новости. Фаучи заверил, что одобренные в США вакцины должны помогать против новых разновидностей коронавируса, но при условии, что "нужно за этим внимательно следить".

Ранее американские специалисты заявили о том, что в марте этого года "британский" штамм коронавируса может стать наиболее распространенным на территории США. Это может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения". Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число американцев, говорится в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.