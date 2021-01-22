В столице обучат фитнес-тренеров для реабилитации переболевших COVID

В столице количество фитнес-клубов на время пандемии сократилось почти на треть, оставшиеся потеряли пятую часть клиентов. Привлечь новых клиентов собираются не только качалками и бассейном, но и расширением предоставляемых услуг. В частности, проведением реабилитации у тех клиентов, кто переболел ковидом. Заниматься будут тренеры, которые пройдут соответствующее обучение. Что это за обучение и смогут ли фитнес-клубы стать реабилитационными центрами, выяснил корреспондент "РГ".

Идею проведения реабилитации и восстановления силами фитнес-клубов подсказали сами клиенты. "Осенью 2020 года фитнес-клубы, входящие в состав нашей организации, откликнулись на запросы клиентов и разработали специальные программы для профилактики и реабилитации после COVID-19", - рассказала "РГ" президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.

В конце прошлого года ее организация обратилась в министерство здравоохранения РФ с инициативой - выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и медицинскими учреждениями - ковидными госпиталями и внедрить рекомендации по восстановлению россиян после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью фитнес-ресурсов. Работа с министерством, по словам Силиной, начата. А в январе этого года ряд профессиональных образовательных учреждений запустили программы подготовки соответствующих специалистов. Одно из таких заведений - колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. Как рассказала "РГ" ректор колледжа, спортивный врач Елена Рябинкова, во время обучения тренеров научат определять степень тяжести перенесенного заболевания, состояние клиента, составлять персональную стратегию реабилитации.

"Восстановить, как правило, нужно дыхательную, сердечно-сосудистую систему, повысить тонус и выносливость всех групп мышц опорно-двигательного аппарата, - говорит Рябинкова. - Обучающимся расскажут, что перенесшим ковид не нужны интенсивные занятия зимой на открытом воздухе. Лучше обойтись прогулками с ускорением. Длина пути не важна: могут быть и сто метров, и километр. Надо начать движение, пройти минуты две в этом темпе, затем ускориться на 5 секунд, и вернуться к изначальной скорости. В зале основными будут дренажные упражнения, например, прыжки на мини-батуте, качания на эластичных подвесных системах, клиентов научат дышать диафрагмой с помощью упражнений йоги, цигун и других. Будут упражнения пилатеса, танцевальная программа и аэробика".

Как прокомментировала "РГ" главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению департамента здравоохранения Москвы Ирэна Погонченкова, занятия в фитнес-центрах являются неотъемлемой частью здорового образа жизни и направлены на профилактику заболеваний и укрепление здоровья. "Инструкторы, работающие в фитнес-центрах, имеют диплом инструктора по лечебной физкультуре или специалиста по адаптивной физической культуре и могут проводить занятия физической культурой с использованием различных тренажеров. Но в данном случае отсутствует комплексный подход к процессу восстановления, - говорит Погонченкова. - А такой комплекс есть у медицинской реабилитации, которая направлена на восстановление утраченных функций организма человека. В каждом случае мультидисциплинарной командой специалистов формируется цель реабилитации, программа ее достижения. Только медработники, обученные контролю эффективности и безопасности физических нагрузок, знают STOР-сигналы для проведения занятий по медреабилитации".

Она отметила, что необходимо применять медоборудование, проводить диагностику в процессе восстановления. А таких услуг большинство фитнес-клубов не оказывает. Так, обзвонив несколько десятков фитнес-клубов лишь в одном обнаружила почти реабилитационный центр. Как рассказал представитель этого клуба Евгений Шатров, у них есть необходимая медицинская лицензия и подход вполне профессиональный. Они берут у клиентов, переболевших ковидом, анализы крови на иммуноглобулин, липидный профиль и биохимический анализ на гормоны и витамины B и D. "Результат смотрят врачи общей практики и эндокринолог, они определяют индивидуальный перечень процедур для каждого клиента, - говорит Шатров. - Так, для насыщения организма кислородом могут назначить озонотерапию, подводный гидромассаж или терморелаксацию ("кедровую бочку"). Потом за дело берутся специалисты ЛФК и другие...