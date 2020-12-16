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16.12.2020 04:24
Рубрика: Общество

Фитнес просит Минздрав подключить его к реабилитации перенесших COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Фитнес-клубы предложили Минздраву присоединить их к реабилитации переболевших коронавирусом россиян, в частности тех, у кого болезнь протекала в легкой и средней формах тяжести, поскольку возможностей реабилитационных центров хватает только на перенесших COVID-19 в тяжелой форме.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как следует из письма (копия документа имеется в распоряжении "РГ"), направленного некоммерческим партнерством "Национальное фитнес-сообщество" (НФС) от лица 1700 фитнес-клубов из 77 регионов РФ в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в октябре 2020 года, клубы, откликнувшись на просьбы медицинского сообщества и своих клиентов, разработали специальные программы по профилактике и реабилитации после COVID-19.

Фото: Константин Новиков
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"Учитывая, что в России недостаточное количество реабилитационных центров, способных принять одновременно десятки тысяч граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, врачи, работающие с коронавирусными больными в ведущих госпиталях страны, подтверждают, что в этот непростой для страны период фитнес-клубы способны взять на себя миссию по реабилитации россиян, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в письме фитнес-сообщества.

На первом этапе фитнес-клубы просят руководство Минздрава сформировать рабочую группу, которая сможет профессионально оценить эффективность разработанных фитнес-программ, а уже по результатам этой оценки разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них фитнес-программы, "как возможные варианты по реабилитации после COVID-19".

Более того,часть фитнес-клубов, подчеркивается в обращении, сами готовы стать базами по реабилитации. "До пандемии семь миллионов россиян занимались фитнесом, на территории РФ до пандемии были расположены 13 тысяч фитнес-объектов - сейчас часть из них готова стать базой для реабилитации россиян, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в письме.

Как рассказала председатель рабочей группы по развитию оздоровительных СПА и предприятий восстановительной медицины "Деловой России" Наталья Филиппова, в России направление реабилитации находится на начальном этапе развития. "На рынке наблюдается дефицит качественного предложения: как кадровый, так и инфраструктурный. Все больше частных организаций начинают его осваивать. Объем рынка реабилитации весьма велик - превышает 125 млн евро в год", - рассказала Филиппова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
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По ее словам. в России в государственной медицине наблюдается недостаток стационарных отделений, нехватка медицинского персонала - реабилитологов, кинезитерапевтов, инструкторов ЛФК, массажистов, эрготерапевтов и других специалистов.

Как сообщили "РГ" в Национальном фитнес сообществе, благодаря тому, что около 40% фитнес-клубов страны уже разработали и внедрили специальные программы для профилактики и реабилитации после COVID-19, уже по итогам ноября индустрии удалось остановить падение основных показателей. "В среднем по стране за ноябрь объем продаж клубных карт вырос на 5,9% по сравнению с продажами октября. Посещаемость по стране за ноябрь выросла на 9,3%", - рассказали в НФС.

"Соотношение больных, переболевших коронавирусом: 20% в тяжелой форме, 80% в относительно легкой форме. Однако и те клиенты, кто переболел в легкой форме, сталкиваются с определенными проблемами внутренних органов, вплоть до изменения состава крови. Этим пациентам после выписки из больницы некуда идти на реабилитацию. Они не могут заниматься традиционным фитнесом, у них для этого нет сил поначалу. Им нужно восстанавливаться, восстанавливаться достаточно долго", - констатирует Наталья Филиппова.

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