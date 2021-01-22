В Таиланде предложили организовать для путешественников туры с вакцинацией

Туристические операторы Таиланда предложили привлекать путешественников в королевство турпакетами, включающими вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил президент Совета по туризму королевства Чамнан Срисават, пишет газета The Bangkok Post.

Предполагается, что стоимость подобного месячного тура на человека составит около 150 тысяч батов (5 тысяч долларов) и будет включать в себя 14-дневный карантин, а также расходы на вакцинацию. Инициатива направлена на поддержку представителей туристической сферы, которая зависит от международного рынка и сильно пострадала во время пандемии.

Срисават считает, что если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит частным больницам резервировать больше вакцин против коронавируса, то туроператоры смогут сотрудничать с медицинскими учреждениями, чтобы предлагать инъекции для иностранных путешественников, пишет ТАСС.

Ранее издание сообщало, что в минувшем году рынок покинули почти 2,6 тысячи туристических операторов Таиланда. Свои лицензии отозвали 2 тысячи 598 компаний. Из-за пандемии ассоциация туристических агентов Таиланда перенесла и профильную ярмарку с конца февраля на конец августа этого года.