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22.01.2021 06:43
Рубрика: В мире

В Таиланде предложили организовать для путешественников туры с вакцинацией

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристические операторы Таиланда предложили привлекать путешественников в королевство турпакетами, включающими вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил президент Совета по туризму королевства Чамнан Срисават, пишет газета The Bangkok Post.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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Предполагается, что стоимость подобного месячного тура на человека составит около 150 тысяч батов (5 тысяч долларов) и будет включать в себя 14-дневный карантин, а также расходы на вакцинацию. Инициатива направлена на поддержку представителей туристической сферы, которая зависит от международного рынка и сильно пострадала во время пандемии.

Срисават считает, что если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит частным больницам резервировать больше вакцин против коронавируса, то туроператоры смогут сотрудничать с медицинскими учреждениями, чтобы предлагать инъекции для иностранных путешественников, пишет ТАСС.

Ранее издание сообщало, что в минувшем году рынок покинули почти 2,6 тысячи туристических операторов Таиланда. Свои лицензии отозвали 2 тысячи 598 компаний. Из-за пандемии ассоциация туристических агентов Таиланда перенесла и профильную ярмарку с конца февраля на конец августа этого года.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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