В Третьяковской галерее открылось сразу семь новых выставок

"Мы находимся в абсолютно полной боевой готовности. У нас к открытию смонтированы все масштабные и немасштабные, камерные выставки, которые мы готовили с момента закрытия музеев, с 15 ноября. Причем это выставки в самых разных зданиях музея", - прокомментировала решение столичных властей открыть музеи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в эфире телеканала "Россия 24".

Для посетителей Третьяковка подготовила сразу семь новых выставок, и это не считая экспозиций, открывшихся онлайн во время локдауна. Так, в Новой Третьяковке на Крымском Валу наконец вживую можно увидеть ретроспективу Роберта Фалька, объединившую около 200 живописных и графических работ художника из 43 музейных и частных собраний.

"В такой сложной ситуации, в которой мы монтировали в ноябре - декабре эту выставку, можно было пойти по упрощению задачи, но мы поставили перед собой цель реализовать этот проект так, как мы его задумали. Спасибо министерству культуры, что пошли нам навстречу, оформили все необходимые разрешения для выдачи нам произведений из федеральных музеев, расположенных в регионах, а также из Государственного Русского музея", - приводит слова Трегуловой ТАСС.

Там же, в Новой Третьяковке, представлены работы современного художника, скульптора, автора объектов и инсталляций, фотографических и видеопроектов Аллы Урбан.

Западное крыло Новой Третьяковки превратилось в лабораторию будущего, погружающую в тайны русского кинетического искусства. Первоначальная выставка "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" была показана в петербургском "Манеже", а теперь и московская публика увидит уникальные движущиеся работы художников шестидесятых и семидесятых годов.

Совместный проект Олега Зотова и Иды Ручиной "Чукотка. Эпическая сага. Вступление" открывает проект "Большая фотопремьера". С помощью художественной фотографии авторы показывают Чукотку, невероятный край, где переплетаются героическое и обыденное, а эпос является неотъемлемой частью современной жизни. В экспозицию вошли около 40 масштабных фотографий, на которых запечатлена жизнь коренных народов Севера и природа Чукотского автономного округа.

В Лаврушинском переулке посетителей ждет выставка "Александр Бенуа и его "Мир искусства"", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. Для русского искусства рубежа XIX-XX веков характерно возрастание роли графики, понимаемой как важнейший вид художественной культуры. Ведущее место в этом процессе принадлежит мастерам объединения "Мир искусства", совершившим "графическую" революцию. На выставке будут представлены около 200 произведений не только Бенуа, но и Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, К.А. Сомова, С.Ю. Судейкина, С.В. Малютина, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.

Откроется и камерный проект "Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение". По словам Трегуловой, у Иванова была идея создать некий храм, "храм человечества", и это эскизы для неосуществленных росписей в так и не построенном храме.

В Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке продолжает работу выставка Марии Якунчиковой-Вебер. Она была одной из первых женщин в России, получивших профессиональное художественное образование, и вошла в историю как одна из самых талантливых и драматичных фигур Серебряного века.

По соседству откроется еще одна новая экспозиция "Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия". Кузнецова не очень хорошо знают в России. Он довольно рано уехал во Францию, где и прожил всю жизнь.