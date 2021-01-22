Варламов пропустил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов установил рекорд нового сезона по сухой серии. Он не пропускал на протяжении 142 минут и 10 секунд. После двух матчей на ноль подряд Варламов стал одним из главных героев начала нового сезона. В матче против "Нью-Джерси" он и партнеры постарались ее продлить.

В первом периоде "островитяне" дважды поразили ворота соперника. Голы на счету Мэтью Барзала и Джордана Эберле. На третьей минуте второго периода серия Варламова все же прервалась после броска Натана Бастиана. Сухая серия прервалась на отметке 142 минут и 10 секунд. Но больше россиянин в этом матче не пропускал. Голы Эберле и Брока Нельсона установили окончательный результат - 4:1.

В других матчах дня "Оттава" проиграла "Виннипегу" - 1:4. В четвертом матче подряд очки набрал защитник "Сенаторс" Никита Зайцев. На этот раз на его счету голевая передача. "Бостон" дома обыграл "Филадельфию" в овертайме - 5:4. У проигравших голевая передача на счету защитника Ивана Проворова. 23 отраженных броска Андрея Василевского помогли его клубу "Тампа-Бэй" победить "Коламбус" - 3:2.