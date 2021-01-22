Россия и Венгрия заключили договор на поставку "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт о поставке вакцины "Спутник V" в Венгрию. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

"Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию", - цитирует Мурашко ТАСС.

Министр также отметил, что Россия активно взаимодействует с ВОЗ по вопросу применения российской вакцины "Спутник V". Как сообщали ранее в Минздраве, на сегодняшний день намечена процедура предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутника V" в ВОЗ. Если ВОЗ одобрит включение нашей вакцины в перечень для применения в экстренных условиях, "Спутник V" сможет участвовать в международных программах вакцинации.

"Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины", - так пояснил венгерский министр сотрудничество с РФПИ.

Сийярто также уточнил, что поставки "Спутника V" в Венгрию будут произведены в три этапа.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии, об этом стало известно накануне.