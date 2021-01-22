Видео: шофер чудом спас автобус от падения в пропасть

Если вам кажется, что ваша ежедневная дорога из дома на работу за рулем личного авто трудна и опасна, если асфальтовое покрытие проселочного шоссе видится вам неровным и ухабистым, если в пути вам одной рукой приходится вести машину, а другой - открывать пузырек корвалола и на ходу из него отхлебывать, то все равно не спешите говорить, что вы, как водитель, повидали всё и прошли огонь, воду и медные трубы. По-настоящему стрессовая работа - у героя этого видео, шофера рейсового автобуса в каком-то высокогорном районе Перу.

Каждый день ему приходится проезжать участок пути шириной всего на метр больше габаритов его автобуса. Одним боком машина скребет о каменистый склон горы, другим - опасно нависает над пропастью. Но даже когда колесо соскальзывает вниз с узкой тропки и кузов сильно наклоняется над обрывом, храбрый водитель не бросает руль, а чуть давит на газ и плавным рывком возвращает транспортное средство в вертикальное положение.

"Ничего страшного, амигос", - успокаивает он пассажиров и незаметно для всех кладет таблетку себе под язык. И, наверно, с тревогой думает о том, как вечером будет ехать по осыпавшемуся участку обратно.

Очень интересно было бы увидеть видео, снятое в салоне. Как себя ведут пассажиры? Жмурятся в страхе и вцепляются во все поручни? Истово молятся, обещая больше ни в чем не грешить? Ругают водителя, напоминая, что "не дрова везет"? Наверное, ни то, ни другое и ни третье - скорее всего, уже ко всему привыкли.