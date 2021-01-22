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Рубрика: Общество

ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19

В мире число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось за сутки более чем на 610 тысяч. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в четверг. Днем ранее сообщалось о почти 500 тысячах новых случаев.

Фото: AFP/Narinder NANU
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Число летальных исходов возросло более чем на 14,5 тысячи, превысив 2,06 миллиона. По состоянию на вечер 21 января в ВОЗ поступили сведения о 95 612 831 инфицированном и 2 066 176 умерших, пишет ТАСС. Отмечается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

По данным специалистов, более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку, на втором месте - Европа, на третьем - Юго-Восточная Азия. На сегодняшний день больше всего заболевших в США - свыше 24 миллионов, далее следуют Индия с 10,6 миллиона и Бразилия 8,5 миллиона.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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