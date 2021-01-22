Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik, как снизить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Чем чище воздух - тем лучше. Это первое, на что обращает внимание врач. Он напоминает, что входными воротами для вируса являются легкие человека. Чтобы не заболеть, нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. а всякие примеси повышают восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Поэтому нужно регулярно проветривать помещения, особенно места, где мы спим, тщательно убирать и очищать от пыли все поверхности в доме и на рабочем месте. Говоря о тех, кто уже подхватил инфекцию, Болибок отметил, что чем больше в воздухе содержится кислорода, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание.

Еще одним фактором, повышающим риск инфицирования, является недосып. "Если человек спит меньше пяти часов в сутки, шансы подхватить вирус увеличиваются сразу на 250 процентов", - заявил врач Александр Калинкин.