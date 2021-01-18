Врач назвал фактор, на 250% повышающий риск заражения коронавирусом

Врач Александр Калинкин назвал недосып - фактором, повышающим риск заразиться любыми вирусными инфекциями, в том числе SARS-CoV-2.

"Сон и иммунитет - это практически синонимы", - подчеркнул сомнолог и привел конкретные цифры. Так, если человек спит меньше пяти часов, он находится в зоне риска. Шансы подхватить вирус увеличиваются сразу на 250 процентов. Поэтому спать нужно 7-9 часов, а ложиться и вставать - в одно и то же время. А еще стоит отказаться от будильника, так как громкий звук - это стресс для организма с утра. "Используйте световые гаджеты", - дал совет Александр Калинкин. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он рассказал о циркадных ритмах и биологических часах, о которых многие забывают, а зря.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн заявил, что человек, употребляющий алкоголь и наркотики, легко может стать жертвой коронавируса. Даже никотинсодержащая продукция повышает вероятность заражения SARS-CoV-2. "Я могу сказать совершенно точно, что люди, страдающие алкоголизмом, намного тяжелее переносят инфекцию", - сказал врач в интервью "Российской газете".