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22.01.2021 08:43
Рубрика: Общество

Врач назвал вес, после которого не поможет любая диета

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, что любая диета по сути является способом устранить симптом ожирения. Лишний вес как раз и является таким симптомом. Однако, не определив причину набора лишних килограммов (далеко не всегда дело в питании), есть риск, кратковременно похудев, в дальнейшем набрать еще больше. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Фото: iStock
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"Вы на диете выдержите год-полтора. Жизнь непредсказуема, вы можете сломать ногу и перестать ходить в спортзал - и что тогда? Вес опять начнет набираться", - предупредил специалист, добавив, когда человек весит 160, 180, 200 килограммов, то ему уже не до лечения.

"Там уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом и уже никому не нужны", - отметил доктор.

Ранее врач-диетолог Айтор Санчес, ссылаясь на Американскую академию питания и диетологии, предупредил, каким диетам из интернета следовать особенно опасно. Так, надо насторожится, если вам обещают быстрый результат, например, "похудеть за две недели", или навязывают строго определенные продукты. Например, только те, что имеют низкий гликемический индекс. Питание должно быть разнообразным, напомнил специалист.

Наука Общество Здоровье

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