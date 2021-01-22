Новости

Байден убрал из Овального кабинета бюст Черчилля 01:58
"Барселона" обыграла "Корнелью" в дополнительное время 01:43
Вратарь "Вашингтона" Самсонов сдал положительный тест на коронавирус 01:29
Трамп нанял адвоката из Южной Каролины для защиты от импичмента 01:20
Псаки: Продление СНВ-3 важно для нормализации отношений с Россией 01:17
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных 01:00
Страны ЕС договорились о взаимном признании результатов тестов на коронавирус 00:50
Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов" 00:44
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19 00:30
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму 21.01.2021
Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине 21.01.2021
В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус 21.01.2021
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме 21.01.2021
Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми 21.01.2021
СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства 21.01.2021
Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек 21.01.2021
Сделавшие прививку от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды 21.01.2021
Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком 21.01.2021
Подмосковье подало заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона" 21.01.2021
Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна 21.01.2021
СК начал проверку после отравления школьников в Электростали 21.01.2021
В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" 21.01.2021
Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса 21.01.2021
В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве 21.01.2021
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет 21.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 01:29
Рубрика: Спорт

Вратарь "Вашингтона" Самсонов сдал положительный тест на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Тест на коронавирус вратаря клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Ильи Самсонова дал положительный результат. Ранее четыре российских хоккеиста нарушили медицинский протокол.
Илья Самсонов. Фото: Kevin Hoffman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Илья Самсонов. Фото: Kevin Hoffman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Илья Самсонов. Фото: Kevin Hoffman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

О положительном тесте Самсонова стало известно в четверг вечером. Как сообщает Washington Post, положительный результат дал тест после матча против "Питтсбурга". Сообщается, что у игрока не было симптомов заболевания.

Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Ранее стало известно, что Самсонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов нарушили протокол COVID-19, когда вопреки запретам находились в одном гостиничном номере без защитных масок.

Клуб был оштрафован на 100 тысяч долларов, а хоккеисты отстранены от тренировок и пропустят ближайшие четыре матча своего клуба.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон