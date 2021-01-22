Вратарь "Вашингтона" Самсонов сдал положительный тест на коронавирус

О положительном тесте Самсонова стало известно в четверг вечером. Как сообщает Washington Post, положительный результат дал тест после матча против "Питтсбурга". Сообщается, что у игрока не было симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что Самсонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов нарушили протокол COVID-19, когда вопреки запретам находились в одном гостиничном номере без защитных масок.

Клуб был оштрафован на 100 тысяч долларов, а хоккеисты отстранены от тренировок и пропустят ближайшие четыре матча своего клуба.