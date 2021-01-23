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Рубрика: В мире

Байден заявил об углублении экономического кризиса в США

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экономический кризис в США, спровоцированный пандемией коронавируса, углубляется, и для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры. Об этом в пятницу заявил президент США Джозеф Байден.

Фото: AP Photo / Jae C. Hong
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По его словам, накануне еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице. Байден подчеркнул, что государство должно помогать гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость", - цитирует ТАСС. Хозяин Белого дома призвал действовать прямо сейчас, и делать это смело и решительно.

Байден также подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для американцев. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй указ - о минимальном размере оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить 15 долларов в час. Им также должны предоставляться оплачиваемые экстренные отпуска.

Ранее Байден подписал ряд распоряжений, направленных на усиление борьбы с пандемией коронавируса. Согласно планам президента, которые содержатся в почти двухсотстраничном документе, вакцинация в США будет ускорена, а количество тестов увеличено. Чрезвычайное законодательство будет использоваться для увеличения производства предметов первой необходимости, таких как маски.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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