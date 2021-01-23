Байден заявил об углублении экономического кризиса в США

Экономический кризис в США, спровоцированный пандемией коронавируса, углубляется, и для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры. Об этом в пятницу заявил президент США Джозеф Байден.

По его словам, накануне еще 900 тысяч американцев подали заявки на пособия по безработице. Байден подчеркнул, что государство должно помогать гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость", - цитирует ТАСС. Хозяин Белого дома призвал действовать прямо сейчас, и делать это смело и решительно.

Байден также подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для американцев. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй указ - о минимальном размере оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить 15 долларов в час. Им также должны предоставляться оплачиваемые экстренные отпуска.

Ранее Байден подписал ряд распоряжений, направленных на усиление борьбы с пандемией коронавируса. Согласно планам президента, которые содержатся в почти двухсотстраничном документе, вакцинация в США будет ускорена, а количество тестов увеличено. Чрезвычайное законодательство будет использоваться для увеличения производства предметов первой необходимости, таких как маски.