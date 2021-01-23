Детский омбудсмен Анна Кузнецова следит за порядком на митингах. По ее словам, в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке митингов не было.

"Где-то все было спокойно и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей - например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск. Есть регионы, где не обошлось без инцидентов, в числе задержанных есть несовершеннолетние. Во Владивостоке, где детей выстраивали живой цепью, в Южно-Сахалинске также не обошлось без задержаний", - сообщила Анна Кузнецова на своей странице Facebook.

По словам детского уполномоченного, пятерых подростков уже передали родителям. Сейчас решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах.

"Мы продолжаем следить за ситуацией", - пишет детский омбудсмен.

Ранее на своей странице Facebook Анна Кузнецова сообщила, что во Владивостоке детей выставили живой цепью, за которой прятались взрослые и бросали в ОМОН дорожные конусы. "Теперь я знаю все о человеческой подлости...", - написала детский омбудсмен.