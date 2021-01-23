Эксперты спрогнозировали рост продаж автомобилей в 2021 году

Продажи автомобилей в этом году вырастут в среднем на 3% к показателям 2020 года, считают эксперты. В прошлом году, по данным агентства "Автостат", было продано 1,487 млн новых автомобилей, на 8,9% меньше, чем в 2019 году.

По предварительным прогнозам Минпромторга, снижение производства в российском автопроме по итогам 2020 года не превысит 11%.

"По продажам новых автомобилей на 2021 года мы даем прогноз 3-5% плюсом к 2020 году. Рынок подержанных автомобилей скорее всего сохранится в том же объеме с возможностью роста в 1-2%, которые, впрочем, находятся в пределах статистической погрешности", - отметила в беседе с "РГ" представитель Ассоциации российских автодилеров Вера Павлова.

С такой оценкой согласен автоэксперт Игорь Моржаретто, Прирост продаж возможен во втором полугодии, уточнил он.

Стимулировать продажи мог бы рост доходов. Пока предпосылок к этому нет, а вот рост цен на новые автомобили в 2021 году весьма вероятен, считают эксперты. При этом, если цены все же вырастут не слишком сильно, можно ожидать роста продаж и более 3℅, считают в Ассоциации автодилеров. Также стимулируют рынок программы господдержки. Минпромторг выделил около 9 млрд рублей на льготное автокредитование. По этим программам планируется продать около 90 тысяч автомобилей. В конечном счете, сыграет роль низкая база 2020 года, падение во втором квартале доходило до 46%, указывают эксперты.

Больше всего в 2020 году продажи снизились в Москве, сразу на 17%, и на 10% - в Санкт-Петербурге. Зато на Дальнем Востоке зафиксирован рост продаж на 9% к уровню 2019 года. Наибольший спад продаж пришелся на те регионы, где были введены самые серьезные ограничения.

Эксперты JATO Dynamics, отметили несколько особенностей. "В первой половине 2020 года было реализовано порядка 600 тысяч новых легковых автомобилей без учета LCV (593 тысяч исходя из данных АЕБ и 601 тысяча исходя из регистраций в ГИБДД). Объем продаж сократился более чем на 20%, при этом в апреле и мае, когда во многих регионах действовал режим самоизоляции и дилерские центры были либо закрыты, либо работали в ограниченном формате, рынок просел на 60% в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года", - рассказывает аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов. Эксперт напоминает, что введению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса на российском автомобильном рынке предшествовал период ажиотажа, когда после падения курса рубля клиенты устремились в автосалоны, чтобы успеть приобрести новый автомобиль до повышения цен. Примечательно, отмечает Баранов, что тогда в структуре рынка заметно подскочила доля дорогостоящих моделей - ценой от 3 млн рублей. В марте она составила 12%, а в апреле - 15%, хотя во все другие месяцы года не превышала 10%. "Спрос вырос и на премиальные, и на люксовые бренды. По итогам первого квартала регистрации новых автомобилей Rolls-Royce подскочили на 60%, Lamborghini - на 25%, Bentley - на 13%", - напоминают в JATO Dynamics.

На этом фоне, отмечается в исследовании, средневзвешенная цена нового автомобиля в целом прибавила в марте 6% по отношению к февралю, а в апреле - еще 8% в сравнении с мартом, достигнув значения 1,87 млн рублей.

После того, как спрос на люксовые автомобили был реализован, показатель средневзвешенной цены вернулся на уровень около 1,65 млн рублей, на котором он находился с начала 2020 года.

После снятия ограничительных мер, отмечают в JATO Dynamics спрос на новые автомобили очень быстро восстановился: уже в июле наблюдался рост по отношению к тому же месяцу 2019 года. "Только в августе динамика оказалась отрицательной (и то минимально - всего -1%), во все другие месяцы второго полугодия рынок демонстрировал рост. Прежде всего это связано с отложенным спросом: в апреле-мае было недопродано более 100 тысяч автомобилей. Также по-прежнему играло роль ожидание роста цен и обесценивания сбережений. Покупка нового автомобиля - один из очевидных вариантов вложения денег", - поясняет Баранов.

Аналитики также указывают, на продолжившийся во втором полугодии 2020 года рост цен на первичном рынке авто. По большинству марок оно произошло в сентябре-ноябре. В среднем по итогам года рост цен, по данным JATO Dynamics, он составил 9%, а по 20 брендам превысил 10% и максимально достиг 19%.

Согласно данным Росстата, рост цен на новые отечественные автомобили в России в 2020 году составил 9,4%, на локально собранные и импортированные машины иностранных брендов - 10,3%. В январе, как следует из данных JATO Dynamics, уже наблюдается инфляционное повышение цен по большинству автомобильных брендов на уровне от 1% до 6%.

При этом, обозначилась тенденция к сокращению скидок. Если в первом квартале прошлого года средний дисконт за трейд-ин составлял 35 тысяч рублей, то в октябре и ноябре - 22 тысячи рублей (снижение на 38%). Аналогичным образом сократились и прямые скидки. Все это, по словам аналитиков и экспертов авторынка, приводит к снижению доступности нового автомобиля, для массового потребителя. "В результате идет смещение клиентского интереса в сторону вторичного рынка: в 2020 году он показывал динамику существенно лучше, чем рынок новых машин", - поясняет Баранов.

Эксперты отмечают, что сокращалось и количество спецпредложений. "Сейчас основной тренд, который влияет на рынок - это дефицит автомобилей. Сам по себе он продолжает подогревать интерес покупателей, также как и ожидание роста цен в 2021 году. Дефицит будет сохраняться в 1 квартале 2021 года, поэтому нельзя сказать, что потребительский спрос удовлетворен", - уверен директор филиала "Авилон.Hyundai" Дмитрий Макарычев.