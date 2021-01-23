Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку российской вакцины

Еврокомиссия подтвердила право Будапешта на закупку вакцины у производителей, не получивших проверку европейского регулятора. О приобретении двух миллионов доз препарата "Спутник V" стало известно в пятницу по итогам визита в Россию венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто.

"Государства-члены ЕС при желании могут начать переговоры или даже подписать контракт с разработчиками препарата, который не входит в стратегию Евросоюза по вакцинации", - цитирует телеканал Euronews официального представителя ЕК Стефана де Кеерсмакера. По его словам, ответственность за это несет конкретное государство, а вакцина должна соответствовать критериям эффективности и безопасности.

Со своей стороны, Сиярто отметил, что ускорение вакцинации в разгар пандемии - в интересах Венгрии. Из-за медленного поступления препаратов единственным вариантом является получение эффективной и безопасной вакцины из другого источника.

В среду вакцина "Спутник V" получила временное разрешение на использование венгерских властей. Генеральный директор Национального центра лекарственных средств, продуктов питания и санитарии Маттиас Сентиваньи указал, что этап лицензирования был завершен за два месяца. Эксперты сочли вакцину "убедительной".

Петер Сиярто сообщил, что российская вакцина поступит в Венгрию в три этапа. В первый месяц - 600 тысяч доз, во второй - 1 миллион, в третий - 400 тысяч. Россия начнет поставки вакцины в феврале, информировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.