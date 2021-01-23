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23.01.2021 11:43
Рубрика: Общество

Голикова: Количество пунктов вакцинации от ковида будет расти

Текст: Елена Манукиян
Уже сегодня в России развернуто 2250 пунктов вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 23 января.

"Такой простой пример: на момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной вакцинации массовой, в России были порядка 1300 пунктов вакцинации. Сейчас их - 2250, каждый день открываются новые, я бы даже сказала, каждый час", - сообщила она в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале Россия-1".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Голикова также подчеркнула, что сегодня выпущено 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, из которых 2,1 миллиона поставлены в регионы страны. Ожидается, что объемы производства и поставок препарата дополнительно увеличатся на следующей неделе, что позволит сделать вакцинацию доступней для населения.

По словам вице-премьера, сформирован предварительный план прививочной кампании на первый квартал 2021 года, планируется, что всего в этот период в медорганизации поступит более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса, и около 20 млн граждан смогут поставить прививку.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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