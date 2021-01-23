Голикова высказалась против антиковидных паспортов

"Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось", - сказала она, подчеркнув, что их появление ограничит права граждан.

Как отмечает вице-премьер, в некоторых российских регионах пытались ввести такого рода документы, но правительство рекомендовало им отказаться от этой идеи.

"Мы объяснили регионам, что недопустимо введение антиковидных паспортов. Это неправильный подход", - говорит Голикова.

Она также обратила внимание, что тема широко обсуждается в Евросоюзе, где хотят ввести паспорта вакцинации для туристов, чтобы обезопасить себя и тех людей, которые к ним приезжают. Но поскольку не все страны могут предоставить возможность вакцинации своему населению, то любого рода паспорта ограничат международное право на передвижение людей, следует из ее слов. Единственный документ, который сегодня применяется, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, это международный сертификат от желтой лихорадки, добавила она.

В России всем вакцинируемым от инфекционных заболеваний, выдается сертификат, который ни к чему не обязывает граждан, предъявлять его никому не нужно. "Такой документ выдается и при вакцинировании от COVID-19", - заключила Голикова.