Как не убить шины неправильным хранением

Как хранить автомобильные шины правильно? Многие водители вообще не задаются этим вопросом, между тем при ряде условий неправильно складирование покрышек может буквально убить их всего за несколько месяцев. Чтобы этого избежать, нужно следовать четким инструкциям.

Подготовьте шины к хранению

Помните о том, что, как только резина снята, ее нужно тщательно помыть и очистить от грязи.

Это требование важно вдвойне, если вы меняете резину после зимнего сезона, когда на поверхности покрышек сохраняются остатки зимних реагентов. Не ограничивайтесь промывкой боковин. Грязь в углублениях протектора не менее вредна для здоровья покрышек.

Также не будет лишним перед постановкой "на прикол" обработать весь комплект консервантом, который защитит покрышки от влияния внешней среды. При этом избегайте средств с содержанием растворителя как связующего и очищающего компонента. Предпочтение нужно отдать специализированному консерванту, он же кондиционер для шин. Такие смазки защищают резину от губительного воздействия ультрафиолета, влажности и других вредных факторов межсезонного хранения.

Храните на дисках

Идеальный вариант хранения сменной резины - в накаченном состоянии на колесных дисках. При такой схеме вы можете попросту поставить весь набор в гараже или на балконе вертикально.

Еще лучше - подвесить весь комплект к потолку или стенам на ремнях или, как вариант - на специальных трубах, которые крепятся к стене на кронштейнах. В любом случае вы получите практически идеальные, тепличные условия хранения для вашей резины, и заботиться нужно будет разве что о том, чтобы в гараже или на балконе была оптимальная температура.

Храните при правильной температуре

Допустимо сезонное хранение шин в диапазоне - от 0°C до +35°С, но самым оптимальным режимом будет от +10 до +25 градусов, а влажность воздуха должна составлять не более 60%.

Кроме того, следует избегать воздействия ультрафиолета, попросту говоря - не допускать постоянного нахождения резины под лучами солнца. Чтобы исключить вредное воздействие ультрафиолета, стоит упаковать колеса в специальные пакеты из синтетики или ткани или как минимум накрыть комплект покрывалом и обеспечить стабильную температуру без перепадов.

Не завязывайте пакеты, чтобы обеспечить шинам вентиляцию. Кроме того, следите, чтобы от источника тепла и солнца было расстояние не менее 1,5 метров. Избегайте также утепленных гаражей (в том числе с обогревателями), равно как непрослушиваемых помещений.

Защитите от солнца и осадков

Если вы оставили сменный комплект резины под постоянным воздействием солнечных лучей, то совершили непростительную ошибку. Из-за влияния ультрафиолета со временем меняется структура резины, снижается ее эластичность и запускается процесс растрескивания структуры боковин.

Нужно оберегать покрышки также и от атмосферных осадков - дождя и снега. Если вы храните комплект на незастекленном балконе, как минимум следует накрыть покрышки водонепроницаемой тканью или картоном. Как максимум - защитить резину, обработав ее специальными силиконовыми составами, которые продаются в автомагазинах. На открытом воздухе допускается хранить шины не более 1 месяца.

Как хранить шины без дисков

Хранить шины без дисков лучше всего вертикально, на стеллажах. Максимально же высокие шансы навредить резине будут, если вы сложите все четыре колеса одно на другое в своеобразную пирамиду.

В этом случае колеса, которые окажутся снизу, будут испытывать повышенную нагрузку, и их форма после сезона хранения может измениться настолько, что при последующем шиномонтаже между боковиной и диском образуется просвет, через который будет подтравливать воздух.

Если все же вы вынуждены хранить колеса именно горизонтально, не формируйте "пирамиды" из более, чем двух колес, и время от времени меняйте колеса местами. Шины без дисков также не стоит подвешивать. В противном случае вы увеличиваете вероятность деформации покрышки. Если же другого варианта нет, следите, чтобы опора для подвешивания была не слишком тонкой и периодически переворачивайте колеса на 25-30 градусов.