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23.01.2021 19:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel: известна цена в максимальной комплектации

Текст: Константин Руссов

Появилась информация о цене на максимальную комплектацию Lada Niva Travel. Полный прайс будет опубликован в ближайшие дни.

Фото: Валерий Карташов
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Подписчик группы AvtoVAZ News рассказал, что оформил заявку на покупку Lada Niva Travel с пакетом Off-Road в максимальной версии исполнения Luxe в чёрном цвете. Цена на модель составила 905 000 рублей. Для сравнения: Lada Niva Off-Road (экс-Chevrolet Niva) в этом же исполнении с доплатой за цвет чёрный металлик стоит 887 000 рублей.

Также отмечается, что дилеры открыли приём заказов на Lada Niva Travel, прайс-листы - в наличии, стоимость модели должна быть официально обнародована в понедельник, 25 января 2021 года.

Lada Niva Travel - глубокий рестайлинг модели Niva, в ходе которого внедорожник получил новые бамперы, головную оптику и фонари, капот, крылья и решётку радиатора. В салоне изменений нет.

Производство Niva Travel было запущено в декабре 2020 года на предприятии АО "Lada Запад Тольятти".

#Lada