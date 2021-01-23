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23.01.2021 07:55
Рубрика: Общество

Названа самая опасная мутация коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самая опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Фото: iStock
Антитела к COVID-19 не помогли некоторым пациентам против новой мутации

По его словам, это как у ВИЧ: неожиданно вирус может стать не только более заразным, но и более устойчивым, создав новые защитные механизмы от антител, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Вечернюю Москву". Врач не исключил вариант, при котором коронавирус может стать настолько заразным, что подхватить его можно будет после единичного контакта с больным. Такой вирус будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, отметил Кондрахин.

На этой неделе появились данные о распространении в мире "британского" штамма коронавируса. Он зафиксирован уже в 60 странах и районах. Другой штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, уже выявлен в 23 странах. Кроме того, в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также был зарегистрирован еще один случай мутации B.1.1.28. Специалисты ВОЗ уже заявляли, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно мутировать.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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