Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линию метро могут соединить после 2025 года. Об этом сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он отметил, что это очень важный проект, который улучшит транспортное обслуживание миллионов москвичей. Но сначала линии, по его словам, надо построить, а соединением можно будем заняться уже после 2025 года.

Сроки строительства двух новых радиальных линий Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий правительство Москвы определит в ближайшее время: "Мы оценим физические и финансовые возможности, проработаем возможность ускорения их строительства".

Он добавил, что нормативный срок возведения таких радиусов составляет около 5 лет.