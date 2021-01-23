МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован

Министерство внутренних дел РФ выпустило официальное предупреждение в адрес потенциальных участников незаконных акций.

"Гражданам, планирующим принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, сообщаем, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - сообщила в субботу официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Днем ранее официальное предостережение выпустил столичный главк МВД.