В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах

Столичная полиция опубликовала официальное предостережение, адресованное тем, кто планирует принять участие в предстоящих незаконных акциях и кто зазывает граждан участвовать в них. "В связи с распространением в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы, а также за участие в таких мероприятиях в соответствии с законом предусмотрена ответственность", - отметили в ГУ МВД России по Москве.

В столичной полиции подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. "Правоохранительные органы незамедлительно будут реагировать на любые правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушителей же привлекут к предусмотренной законом ответственности", - пояснили в столичном главке МВД.

Стражи правопорядка призывают граждан "не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов".

Ранее похожие предостережения выпустили прокуратура города Москвы и Генпрокуратура России.