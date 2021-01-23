На Пушкинской площади начались провокации против полиции

На Пушкинской площади в центре Москвы со стороны участников несанкционированной акции начались провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность жителей города, передает корреспондент с места событий.

Накануне незаконной акции полиция, прокуратура и городские власти неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о недопущении нарушений законов РФ.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия.

Ранее в МВД заявляли, что каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время несанкционированных мероприятий получит правовую оценку.