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23.01.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

На Пушкинской площади начались провокации против полиции

Текст: Анна Полтавцева

На Пушкинской площади в центре Москвы со стороны участников несанкционированной акции начались провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность жителей города, передает корреспондент с места событий.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Накануне незаконной акции полиция, прокуратура и городские власти неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о недопущении нарушений законов РФ.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия.

Ранее в МВД заявляли, что каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время несанкционированных мероприятий получит правовую оценку.

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