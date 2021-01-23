По факту убийства на свадьбе в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек на свадьбе в Новой Москве. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 22 января во время праздника между гостями вспыхнул конфликт, в ходе которого двое мужчин получили смертельные огнестрельные ранения. Все случилось в одном из клубов в Новой Москве, где отмечали свадьбу, пишет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Стрелявших сейчас ищут. Обстоятельства произошедшего выясняются.