СК возбудил уголовные дела после нападения на правоохранителей в Москве

Как сообщили в субботу вечером в столичном главке Следственного комитета, после проведенных доследственных проверок ГСУ СК по Москве были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве.

По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Кроме того, в СК сообщили о том, что двум сотрудникам правопорядка при пресечении незаконных действий неизвестными был распылен в лицо слезоточивый газ. Еще один эпизод касается нанесения сотруднику ОМОНа множественных ударов по различным частям тела одним из участников несанкционированной акции на Пушкинской площади. Другие участники акции, по данным следствия, блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Как особо подчеркнули в СК, следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями. По результатам их изучения будет дана оценка действиям участников несанкционированной акции.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к их совершению", - отметили в ГСУ СК по Москве. Вместе с тем, следствие продолжает проводить ряд доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии.