В Депздраве назвали количество больных COVID-19 на Пушкинской

Как сообщается на официальном сайте столичного Депздрава Москвы, по данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19.

Зафиксировано, что эти люди нарушили карантин и правила обязательной самоизоляции. Установлено это с помощью приложения "Социальный мониторинг", задача которого - осуществлять контроль за соблюдением режима изоляции больными коронавирусом.

Напомню, ранее руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева говорила, что массовые акции могут привести к обострению эпидситуации в столице. Об этом говорил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский, напомнивший, что за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции в Москве, грозит уголовная ответственность:

"Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них".