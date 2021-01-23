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23.01.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

В Москве на свадьбе убили жениха и его брата

Текст: Сергей Бабкин

Убитыми на свадьбе в Москве оказались жених и его брат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство

Как уже сообщала "РГ", по факту двойного убийства на свадьбе возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в одном из загородных клубов в новой Москве, куда молодожены отправились после регистрации.

Во время застолья один из гостей выстрелил в двоих мужчин из пистолета. Оба скончались на месте, а стрелок скрылся. По сведениям источников агентства, для его задержания введен план "Перехват".

Напомним, что уголовное дело возбуждено по факту убийства и незаконного оборота оружия.

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