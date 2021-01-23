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23.01.2021 12:22
Рубрика: Экономика

Россия начинает интегрироваться в мировую систему торговли углеродом

Меры на выброс
Текст: Сергей Тихонов
Торговать углеродными единицами в рамках эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов на Сахалине будут с учетом мирового опыта, интегрируя российскую систему в мировую. Об этом "Российской газете" рассказал директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Петр Бобылев.

"Конкретные параметры предусмотренных экспериментом механизмов, в том числе системы торговли, разрабатываются и будут уточняться в соответствующих нормативных актах", - уточнил Бобылев. По его словам, в мире практикуются различные форматы торговли углеродными единицами: системы выпуска "углеродных кредитов" на добровольной основе, cap-and-trade с торговлей квотами в рамках установленного лимита, baseline-and-credit, где нормы выбросов установлены на предприятие, а единицы выпускаются за добровольные проекты и продаются "нарушителям" для покрытия излишков выбросов.

Фото: iStock
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"Вместе с экспертами и властями области мы проанализируем лучшие мировые практики и структуру выбросов и поглощений парниковых газов на Сахалине и подберем наиболее подходящий вариант с учетом региональной специфики и поставленных задач", - сказал Бобылев.

Ранее Правительство утвердило "дорожную карту" эксперимента, проводиться который будет на территории Сахалинской области. Предусматривается проведение региональной инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, создание инфраструктуры поддержки климатических проектов, а также подготовка проекта соответствующего федерального закона.

Тема углеродного регулирования стала особенно актуально после планов ЕС по введению трансграничного углеродного сбора. Совокупные потери российского экспорта от его действия могут составить к 2030 году до 50 млрд евро. Более всего от его введения может пострадать отечественная металлургия, угольная промышленность и нефтегазовая отрасль. Нововведение сократит прибыль от экспорта в Европу плоского металлопроката, который используется в производстве автомобилей, станков и строительстве, в среднем более чем на 40%. Непосредственно затронуты налогом окажется экспорт химической и бумажной продукции, а также азотных удобрений (здесь прибыль сократится на 40-65%).

Сгладить негативное воздействие на российскую экономику трансуглеродного сбора получится, если Россия добьется, что при расчете суммы налога будет учитываться поглощающий углерод потенциал российских лесов. Но и это не отменяет, что в стране должна заработать своя система учета выбросов и торговли углеродными единицами, синхронизированная с мировыми требованиями. Именно ее решили опробовать на Сахалине.

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По мнению Петра Бобылева, климатические проекты в нашей стране, в том числе на Сахалине, могут быть привлекательны для зарубежных игроков в силу низких издержек и потенциала поглощений наших лесов. "Преимуществом Сахалинской области является соседство со странами, где реализуются собственные национальные и региональные системы выпуска углеродных единиц - Япония, Китай, Южная Корея, - считает он. - Принятая дорожная карта предусматривает проработку вопроса об интеграции сахалинской системы торговли с зарубежными системами, будем работать в этом направлении вместе с коллегами из МИДа и руководства Сахалинской области", - сказал Бобылев.

Также в свете возможных трансграничных углеродных сборов и торговли выбросами CO2 весьма важно, что новый президент США Джозеф Байден собирается вернуться в Парижское соглашение, которое регулирует меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. "Если эти планы будут осуществлены, методики расчета и структура установления ставки налога будет согласовываться ещё и с США", - говорит основатель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, с учетом современных геополитических реалий вряд ли это окажется благом для нашей страны.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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