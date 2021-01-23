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23.01.2021 17:23
Рубрика: Происшествия

Возбуждены первые уголовные дела о нападениях на сотрудников правоохранительных ведомств

Текст: Иван Петров
Следственный комитет РФ возбудил первые уголовные дела по фактам нападения участников несогласованных с властями акций на сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих охрану общественного порядка. Расследования начаты во Владивостоке.
Фото: Максим Киселев/ТАСС Фото: Максим Киселев/ТАСС
Фото: Максим Киселев/ТАСС

По данным следствия, во время пресечения несанкционированной акции в субботу на улице Светланская в городе Владивостоке было установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, исполнявших служебные обязанности по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.

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В СК рассказали, что один из подозреваемых, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской, в ходе несанкционированной акциии схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода 4-й роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю, кроме того он нанес стражу правопорядка не менее двух ударов руками в область головы и тела.

Злоумышленник уже задержан. "Лицо, применившее силу в отношении сотрудника ОМОН, установлено. Им оказался 28-летний житель Владивостока", - рассказали в главке СКР по Приморскому краю. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Второй случай, по данным СК России, произошел возле дома 48 по улице Светланская. Там неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП городского УМВД России. После чего он вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе. "Организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление", - подчеркнули в СКР.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Возбужденные дела будут расследоваться по части 1 статьи 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Фигурантам по этому составу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, официальный представитель МВД России Ирина Волк заранее предупреждала, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован.

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