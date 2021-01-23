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23.01.2021 22:46
Рубрика: Спорт

Россиянин Ивлиев завоевал золотую медаль на ЧЕ по шорт-треку

Текст: Максим Домчев

Сборная России по шорт-треку завоевала вторую золотую медаль. Ее принес Константин Ивлиев. 20-летний россиянин на проходящем в Гданьске чемпионате Европы оказался сильнейшим на дистанции 500 м. Его результат - 40,779 секунды.

Фото: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN / COP 211 / Reuters
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Серебряная медаль досталась итальянцу Пьетро Сигелу, уступившему более 0,1 секунды. "Бронза" у Ицхака де Лата из Нидерландов.

Два других представителя России - Денис Айрапетян и Семен Елистратов - не смогли пробиться в финал.

Ранее на дистанции 1500 м Елистратов завоевал золотую медаль, а Айрапетян показал второй результат.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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