Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США

Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в похищении данных, признал свою вину. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в пятницу в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего.

Как сообщает ТАСС, в документах идет речь о сделке с прокуратурой. Россиянина могут приговорить к тюремному сроку до 10 лет и штрафу в размере до 250 тысяч долларов. Окончательное решение о наказании примет суд. Дата вынесения приговора пока не уточняется.

Напомним, Кирилл Фирсов был задержан в марте прошлого года в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке по подозрению в хищении персональных данных жителей Калифорнии для изготовления фальшивых удостоверений личности.