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Рубрика: В мире

В ВОЗ связали летальность британского штамма с перегрузкой больниц

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что британский штамм коронавируса способен приводить к большему числу смертельных исходов.

Фото: AFP/Narinder NANU
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По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, если повышается скорость передачи вируса, то будет больше случаев заражения. "Это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", - цитирует РИА Новости Ван Керхове.

Напомним, 22 января в ходе брифинга Джонсон заявил о получении информации о том, что новый штамм, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии в декабре прошлого года, не только быстрее распространяется, но и, "согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности". Ранее Джонсон сообщал, что этот штамм на 70 процентов более заразен.

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