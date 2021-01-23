В ВОЗ связали летальность британского штамма с перегрузкой больниц

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что британский штамм коронавируса способен приводить к большему числу смертельных исходов.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, если повышается скорость передачи вируса, то будет больше случаев заражения. "Это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", - цитирует РИА Новости Ван Керхове.

Напомним, 22 января в ходе брифинга Джонсон заявил о получении информации о том, что новый штамм, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии в декабре прошлого года, не только быстрее распространяется, но и, "согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности". Ранее Джонсон сообщал, что этот штамм на 70 процентов более заразен.