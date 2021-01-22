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22.01.2021 21:41
Рубрика: В мире

Премьер Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса "более летален"

Текст: Константин Волков

Британский штамм коронавируса, выявленный в конце 2020 года, может быть не только более заразным, но и способен приводить к большему числу смертельных исходов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции 22 января.

Фото: AFP/Narinder NANU
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По словам премьера, сегодня он получил информацию, "что новый штамм, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности".

В конце декабря Джонсон заявил, что британский штамм "на 70 процентов более заразен". В ходе нынешней пресс-конференции он отметил, что сейчас число госпитализированных в Великобритании на 80 процентов больше, чем во время первой волны коронавируса, в больницах находятся 38,5 тысячи человек.

При этом, подчеркнул премьер, вакцина помогает от британского штамма так же хорошо, как и от "обычного" варианта коронавируса.

Научный советник правительства Соединенного королевства Патрик Валланс отметил, что если от появившегося ранее коронавируса в среднем умирают 10 человек из возрастной группы старше 60 лет, то от британского штамма могут умереть 13-14 человек на 1 тысячу.

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Также Валланс отметил, что вакцина действует на британский штамм, однако есть некоторые сомнения в отношении эффективности прививки при заболевании бразильским и юноафриканским штаммами - они могут оказаться более устойчивыми.

На 22 января в Великобритании уже зафиксирован 1401 смертельный исход от осложнений, вызванных коронавирусом. Днем ранее скончались 1290 человек. За последние сутки в Соединенном королевстве зафиксировано 40 261 новых случаев заболевания коронавирусом.

В стране введена строгая изоляция. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

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