Зюганов осудил вовлечение молодежи в незаконные акции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК партии осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции. Согласно заявлению политика, "ни один коммунист" не должен поддерживать такие действия.

Как ранее писала "РГ", в своем докладе Зюганов заявил об угрозе усиления давления на Россию со стороны США вследствие прихода к власти администрации Джо Байдена. От этой темы он перешел к попыткам устроить протесты. "Те, кто организовывал провокации и цветные революции, решили ломать и Российскую Федерацию, - заявил политик.- Я, когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспоминаю кинокартину из своего детства ".

Он пояснил, что в упомянутом им фильме Адольф Гитлер "обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает им патроны, чтобы они расстреливали наших молодых советских солдат". "Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей для того, чтобы втащить на престол еще одного Гапона", - сравнил Зюганов.