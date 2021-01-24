Можно ли детям брать в классы домашнюю еду? Что такое "облегченные дни"? Долго ли еще школы будут измерять температуру на входе? "Российская газета" провела "горячую линию" с экспертами Роспот­ребнадзора, чтобы выяснить, как новые санитарные правила повлияют на жизнь учителей, детей, родителей. На самые острые вопросы читателей ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Педагоги - в группе риска

Ирина Викторовна, школы во всех регионах вернулись к очному обучению. Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в классах?

Ирина Брагина: Прошла только неделя после каникул и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени. Что интересно? Пока мы лабораторно выявляем единичные случаи гриппа. Помогла и своевременная массовая вакцинация против него. В связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки, соблюдают дистанцию. Это позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов.

В редакцию позвонил учитель из Новосибирска: Ходят слухи, что для учителей прививка от коронавируса - обязательная. Это правда?

Ирина Брагина: Вакцинация проводится на принципах добровольности.

У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей от COVID-19. Но вы должны понимать, что педагоги - в группе риска. И что еще важнее, они работают с детьми. А значит, учителя во многом несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье детей. Вакцинация - важный механизм профилактики и защиты. Именно поэтому у педагогов, так же, как и у медицинских работников, есть возможность привиться от COVID-19 в первую очередь. Но у нас нет документов, которые бы обязывали их это делать.

Прошла только неделя после каникул: пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Кроме того, лабораторно сейчас выявляются единичные случаи гриппа. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Продлятся ли временные "ковидные" санитарные требования в следующем учебном году?

Ирина Брагина: Тот документ, о котором вы говорите, действует для школ до 1 января 2022 года. Могу лишь сказать, что те простые меры защиты, которые прописаны, - термометрия, проветривание, закрепление за каждым классом своего кабинета - показали себя очень эффективными и при их соблюдении позволяют сохранить в школах очное обучение.

Парты напротив доски? Необязательно!

Вопрос из Екатеринбурга: Наша школа - это 3-этажное типовое здание 1970-х годов постройки. В нем учится 1800 детей. Это в среднем - по 7-8 классов в параллели. Требование развести потоки детей обернулось тем, что ребята ходят в столовую, захватывая 10 минут от урока. А если делать все перемены по 20 минут, то вторая смена будет заканчиваться глубоким вечером. Могут ли выполнить санитарные требования старые школы?

Ирина Брагина: Требования санитарных правил распространяются как на существующие образовательные организации, так и на те, которые находятся на стадии проектирования и строительства. Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих санитарных правил, эксплуатируются в соответствии с проектной документацией, по которой они были построены. Мы считаем, что все школы, в том числе построенные в 70-е годы прошлого века, могут выполнить эти требования.

Что касается продолжительности перемен, я согласна, что за 10 минут ребенок поесть не успевает, особенно в начальной школе. В санитарных правилах прописано, что перемена в школе не может длиться меньше 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут. Можно сделать две больших перемены - по 20 минут каждая. Так что санитарные правила выполнимы. Если есть конкретные примеры, мы готовы помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Ирина Никитина, собкор "РГ" в Тюмени: Во многих школах Тюмени фактически три смены, которые плавно перетекают одна в другую. Последняя заканчивается в 19.30. Зачастую старшеклассники возвращаются домой в девятом часу вечера. До часу ночи учат уроки. Такое расписание вписывается в нормативы правил СанПиНа?

Ирина Брагина: Если все так, как вы говорите, то это нарушение санитарных правил. И по времени, и по расписанию. Есть нормы, предписывающие, по какому расписанию и по какому регламенту работают школы. Мы ведем мониторинг количества школ, работающих в три смены. Их немного, и Тюменская область к ним не относится. Опять же, нужен номер школы, чтобы адресно разобраться в ситуации.

Перемена в школе не может длиться меньше 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут

Спрашивает Татьяна Бунина из Новосибирска: Я учитель начальных классов, живу в центре города. Дома строятся как грибы, а школ - ни одной. В классах по 35 человек. Нагрузка колоссальная, нет возможности уделить внимание каждому ученику. А ведь в начальной школе каждый ребенок хочет, чтобы спросили именно его, тянет руку, тянет… а потом уже просто сидит равнодушно - "все равно не спросят". Прописаны ли в новых СанПиНах жесткие правила по наполняемости классов?

Ирина Брагина: Разделяю беспокойство этого педагога. Это действительно тяжело - работать с таким количеством детей. И проблема, когда новое жилье строилось без инфраструктуры, без школ и детских садов, в регионах действительно существует. Мы о ней знаем. В новых санитарных правилах количество детей в классе рассчитывается, как и раньше, исходя из нормы площади учебного кабинета. Без учета площади, необходимой для расстановки мебели, на одного ученика при фронтальных формах занятий должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра. И не менее 3,5 квадратных метра - при групповых занятиях. Здесь ничего не изменилось. Можно обратиться к нам напрямую или в региональные органы управления Роспотребнадзора для решения этого вопроса.

У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей от COVID-19

Мы всегда готовы услышать учителей. Например, именно с учетом предложений педагогического сообщества у нас в санитарных правилах впервые прописана возможность создания трансформированных пространств. Ведь сегодня многие школы строятся по индивидуальным проектам. И какие-то большие зоны для отдыха могут быть быстро переформатированы, допустим, в малые пространства для занятий в группах. Мы также впервые прописали, что парты и другую мебель можно расставлять в классах не только привычными всем рядами "напротив доски по росту", но совершенно по-разному, то есть так, как удобно в первую очередь детям и учителю. Впервые в правилах содержится положение о том, что при организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель может быть расставлена в ином порядке, например, при групповых занятиях.

Перерыв на физкультминутку

Айгуль Камаева, собкор "РГ" в Уфе: В новых санитарных правилах написано, что электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать. Кто это должен делать? Школьники?

Ирина Брагина: Да, такая норма у нас есть. Дезинфицировать гаджеты важно для профилактики инфекций, которые могут передаваться контактным путем. Вы только представьте, сколько детей может пройти за целый учебный день через одну клавиатуру, допустим, в кабинете информатики? И конечно, санитарные правила написаны в первую очередь для школ. Именно школа должна организовать дезинфекцию, исходя из своих возможностей. Этот вопрос администрация может проработать с родителями.

Что касается дезинфекции личных гаджетов школьников, я бы рекомендовала, чтобы родители дали ребенку с собой в школу специальную салфетку с антисептиком. Объяснили, почему нужно протирать и свой гаджет, и клавиатуру. Очень важно сформировать у детей здоровые привычки. И это - одна из них. В помощь родителям на сайте Роспотребнадзора мы разместили специальную памятку.

Родителям лучше дать ребенку с собой в школу салфетки с антисептиком: дезинфицировать ими гаджеты

При организации работы школ предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз или контроль за осанкой детей. Кто и когда это должен делать? Старших классов это тоже касается?

Ирина Брагина: Это для всех. И для малышей, и для старшеклассников. Опытные педагоги всегда проводили физкультминутки. Нет ничего трудного в том, чтобы прерваться во время урока на одну-две минуты, попросить ребят сделать наклоны головы или повороты, зажмурить глаза или потянуться. У каждого педагога может быть свой набор упражнений. Им в помощь - наша памятка с разными вариантами физкультминуток: есть упражнения для снятия утомления с плечевого пояса и рук, гимнастика для глаз, для начальной школы. Дети могут делать эти упражнения не только в школе, но и дома - вместе с родителями. Информация размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Задача: как накормить обедом четырех школьников?

То есть санитарные правила - это не только про контроль, но и про здоровые привычки?

Ирина Брагина: Да, в январе также начали действовать санитарные правила, которые устанавливают требования к организации общественного питания населения. Один из самых важных разделов документа посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть в школах, детских садах, детских лагерях и т.д. Главный принцип - питание должно быть здоровым, полноценным, учитывать особенности региона.

Очень важно сформировать у детей привычку к здоровому и правильному питанию. Мы уже сейчас видим по мониторингу заболеваемости, что во многих семьях дети любят сладкое, жирное, фастфуд. Мы видим, что растет процент людей всех возрастов не только с избыточным весом, но уже и с ожирением. И если мы сформируем у ребенка в школе привычку, допустим, съесть вместо булочки салат из морковки, он, может быть, и родителей этому научит. И делать это нужно уже с первого класса.

Олег Корякин, собкор "РГ" в Казани: Сын ест только мамины котлеты. Могу я ему дать их с собой в школу или это нарушение санитарных правил? И может ли сын этими котлетами угощать своих одноклассников?

Ирина Брагина: Роспотребнадзор не запрещает приносить в школу еду из дома. Нарушением санитарных правил это не будет. Родители лучше знают своего ребенка и его вкусовые пристрастия. А папе хотелось бы порекомендовать, чтобы он учитывал, что котлета - это продукт, который мы относим к рисковой продукции в эпидемиологическом отношении. Она должна быть хорошо термически обработана. Такие продукты долго не хранятся.

Что касается угощения других детей. Такие моменты также не регулируются санитарными правилами. В каждой семье свои установки.

Наталья Коротченко, собкор "РГ" в Астрахани: В Астраханской области есть школа на острове, в которой 4 ученика, и школа, рассчитанная на 10 детей. Она в пойме, куда нет дороги. Строить там полноценный пищеблок долго и дорого. А возить ежедневно горячее питание из города - невыполнимая миссия. Сейчас эти школы выкручиваются как могут. Может, для таких образовательных организаций сделать исключение: разрешить, чтобы детям еду с собой давали родители?

Ирина Брагина: Действительно, у нас в стране есть несколько субъектов (их немного), где всего несколько школ, которые мы называем отдаленными. Они располагаются в труднодоступных местах. Такие вопросы решаются самим субъектом РФ. И находят разные варианты, как обеспечить детей в школе горячим питанием. В одном регионе это организовано в виде наборов продуктов, из которых родители могут приготовить школьные обеды. Где-то это решается за счет привозного питания.

Еще раз повторю: мы не запрещаем, если родитель даст ребенку с собой бутерброд. Школы у нас разные. Есть в городе, в селе, в отдаленном месте, в каком-то небольшом городке. Но есть другой запрет - нельзя из домашних продуктов готовить для всей школы именно в организованном питании. Продукция и сырье, и полуфабрикаты должны иметь документ о производстве со всеми требованиями, которые определены законодательством, что этот продукт или сырье безопасны.

Константин Бахарев, собкор "РГ" в Перми: Как родители могут проверить, чем кормят его ребенка в школе, если мам и пап в школу не пускают?

Ирина Брагина: Мы вместе с родительской ассоциацией в прошлом году разработали специальные методические рекомендации по родительскому контролю за организацией питания в школе. Считаем родительский контроль за питанием детей очень важным, потому что мамы и папы больше всего заинтересованы, чтобы дети питались здоровой, безопасной, качественной едой. Родительский комитет может провести опрос детей, насколько им нравится школьное питание. Они могут разработать алгоритм с администрацией школы о посещении столовой и организации родительского контроля. В установленное время представитель родительского комитета может посетить столовую, соблюдая меры безопасности, посмотреть, много ли еды остается на тарелках, моют ли дети руки перед едой, хватает ли им перемены и др.

В прошлом году дети приходили на ЕГЭ по особому графику, некоторые в 8.30 уже были в школе. А выходили с экзамена в три часа дня. Голодные. Роспотребнадзор как-то регулирует эти моменты?

Ирина Брагина: В новых санитарных правилах мы впервые установили норму, что ребенок не должен ждать экзамена в классах больше тридцати минут. Администрация школы должна решить эти организационные вопросы. При обсуждении с педагогами, опасений эта норма не вызвала.

Четверг - легкий день

В редакцию позвонила Евгения из Омска: Согласно новым требованиям, с января в школах в обязательном порядке вводятся так называемые "облегченные дни". Когда они должны быть? И сократится ли количество уроков, или в этот день будут только музыка и физкультура?

Ирина Брагина: На самом деле эта норма не новая. Она была прописана и в предыдущем документе. При составлении расписания обязательно учитывается норма нагрузки на ученика, учитывая его возраст - особое внимание на начальную школу и выпускные классы. Мы рекомендуем в "облегченные дни" количество учебных занятий, требующих повышенного внимания и напряжения, компенсировать уроками физкультуры, рисования. Необходимо менять умственную деятельность на какую-то двигательную активность. В снижении нагрузки и состоит "облегчение".

В школьном расписании такие дни необходимо предусмотреть в середине недели. В среду или четверг дать детям отдохнуть, поменять вид деятельности. Ведь физиологически человек не может все время находиться в напряжении. Происходит снижение работоспособности, восприятия информации.

Введение "облегченных дней" - это только рекомендация?

Ирина Брагина: Это уже не рекомендация, а обязательное требование. Каждый предмет у нас имеет так называемую шкалу трудности, где в баллах указано, какие предметы сложнее, какие легче.

В редакцию позвонил Валентин Романов из Томска: На днях температура за окном была минус 30. Но есть требования к регулярному проветриванию помещений, когда дети в школе. При любой температуре можно проветривать?

Ирина Брагина: В любом случае необходимо проветривать кабинет хотя бы на короткое время. Это важно, прежде всего, для здоровья ребенка. К любым предписаниям нужно подходить здраво. Проветривать классы необходимо во время перемены, а школьные коридоры - во время уроков.

Спрашивает Дарья Андреевна Сосенкова: Сколько дней ребенку можно пропустить школу или детский сад без справки?

Ирина Брагина: После перенесенного заболевания дети должны приходить со справкой от врача. И в школы, и в детские сады, и в другие образовательные организации. Даже если ребенок болел всего один день. Если же он не болел, а пропустил несколько дней по каким-то семейным или другим обстоятельствам, то такие случаи Роспотребнадзор не регулирует. Это устанавливает сама школа своими внутренними правилами и нормативными актами.

Но родители должны понимать, если ребенок заболел, не нужно заниматься самолечением. Обратитесь к врачу. Медики могут поставить какие-то ограничения, возможно, понадобится освобождение от физкультуры - и школа должна будет создать такие условия. Поэтому и нужна справка.

Вопрос ребром

Татьяна Кузнецова, собкор "РГ" в Барнауле: Благодаря настойчивости родителей, удалось убрать сотовую вышку с крыши гимназии № 40. Но такие вышки были установлены и в других школах и не только в Барнауле. Какие нормы все-таки нарушают такие передающие станции? Насколько они действительно вредны?

Ирина Брагина: Есть положение в новых санитарных правилах о том, что размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается.

А если нужен устойчивый интернет, допускается на территории школы устанавливать Wi-Fi-точки?

Ирина Брагина: Wi-Fi допускается размещать в школе при соблюдении требований безопасности.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ксения Колесникова

Право

Сомнения - в пользу ученика

Иногда после ЕГЭ вчерашним школьникам и их родителям приходится сдавать еще один тест: на правовую грамотность и умение защитить свои права. Если с выпускником обошлись несправедливо, есть два пути: смириться и проглотить несчастье или идти в суд.

Второй - более перспективный. Суды регулярно рассматривают иски по поводу ЕГЭ и встают на сторону учеников. Свежий пример: Пятый кассационный суд общей юрисдикции поддержал выпускника, чьи результаты сдачи экзамена были аннулированы.

Как рассказывают в суде, молодой человек сдавал в июле 2020 года ЕГЭ по русскому языку. Он был допущен без замечаний в помещение, где проходил экзамен, в ходе сдачи экзамена также был проверен металлоискателем в классе, а также вызван и проверен на наличие запрещенных предметов в штабе экзаменационной комиссии. Запрещенных предметов найдено не было, с экзамена он удален не был.

Но вскоре его результаты ЕГЭ были аннулированы без права допуска к повторной сдаче в резервные дни. Дело в том, что чиновникам, проверявшим видеозапись экзамена, показалось, что телефон у юноши был. Суды первой и второй инстанции согласились с чиновниками. Но Пятый кассационный суд подчеркнул: факт наличия запрещенного предмета должен быть доказан. По мнению суда, видеозапись не противоречит объяснениям школьника. А телефона на ней не видно.

Также чиновники заподозрили, что молодой человек прятал телефон в носках и перекладывал его во время проверки.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции, изучив дело и просмотрев видеозапись, пришел к выводу, что реальных доказательств существования телефона нет. Есть только подозрения. А подозрений - и это принципиально важная правовая позиция - недостаточно для аннулирования результатов ЕГЭ. Чиновники забывают, что не только школьники должны от и до выполнять все требования, но и сами чиновники обязаны соблюдать правила. Полномочий срезать крылья выпускнику на том основании, что некоему проверяющему что-то там померещилось на видеозаписи, у чиновников нет.

"Как правило, судьи соблюдают принцип презумпции невиновности, толкуя сомнения в пользу школьников, - подчеркивает адвокат Виктория Данильченко. - Правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) достаточно строгие. Поэтому в процессе сдачи экзамена могут возникать спорные ситуации. Но если у родителей есть необходимость оспорить решение об аннулировании итогов или удаление ученика с экзамена, то абсолютно точно нужно воспользоваться правом сделать это. Суды отменяли решение об удалении, аннулировании итогов и ранее, когда, например, носовой платок принимали за шпаргалку или рядом со школьником на полу в туалете наблюдающие нашли чужой телефон".

Напомним, два года назад Верховный суд России в своем специальном обзоре судебной практики дал подробные разъяснения, как разбирать экзаменационные споры. Например, под строгим запретом оказались так называемые умные часы - фактически заменяющие телефон.

Подготовил Владислав Куликов