Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова

Финн Йони Мяки прокомментировал поведение Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

На трассе Мяки подрезал Большунова, россиянин махнул в его сторону палкой, а по окончании гонки на скорости врезался и повалил на снег. Позднее появилась информация, что финн заработал повреждение: у него распухла рука. "Это был хоккейный прием. Он не попал палкой, когда мы шли к финишу. Хорошо, что врезался корпусом", - приводит слова Мяки портал Ilta-Sanomat.

Сообщается также, что Мяки подал жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Из-за неспортивного поведения первая российская команда была дисквалифицирована, а вторая в результате получила бронзовые медали.