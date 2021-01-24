Глава UFC больше не будет уговаривать Нурмагомедова вернуться

Президент UFC Дана Уайт заявил, что если Хабиб Нурмагомедов решит не возобновлять карьеру, то за титул подерутся Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Глава UFC все еще ждет ответа от Нурмагомедова, который взял время на размышление. Но если россиянин, владеющий титулом в легком весе, все же не передумает и завершит карьеру, то в чемпионском поединке могут встретиться американцы Дастин Порье и Майкл Чендлер.

"Был разговор с Хабибом сегодня, но по его итогам нет никаких позитивных новостей о его возвращении. Если он не хочет - больше уговаривать не буду. И если он не возобновит карьеру, то я рассматриваю вариант с боем за титул между Порье и Чендлером", - цитирует слова Уайта ESPN.

Бывший чемпион Bellator Чендлер, который на UFC 257 нокаутировал Дэна Хукера, после победы бросил вызов россиянину.

"Я все еще не знаю, вернется ли он. Но если сделает это - я побью его. Обещаю вам, что 30-0 у него после боя со мной не будет", - заявил Чендлер после победы над Хукером.