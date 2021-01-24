Опубликовано видео нокаута в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора

Опубликовано видео нокаута, в который американец Дастин Порье отправил Конора Макгрегора из Ирландии на турнире UFC 257.

Поединок между Порье и Макгрегором стал главным событием завершившегося в Абу-Даби турнира UFC. Не исключено, что победитель этого противостояния и станет новым чемпионом в легком весе, если владеющий поясом россиянин Хабиб Нурмагомедов все же решит не возобновлять карьеру.

Порье победил во втором раунде. После затяжной атаки американца Макгрегор оказался на полу, а рефери остановил поединок.

Для Порье эта победа стала 27-й в карьере при шести поражениях. Ранее он бился за титул против Нурмагомедова, но уступил ему.