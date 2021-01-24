Макгрегор не завершит карьеру после поражения от Порье

Рано утром в воскресенье в Абу-Даби 32-летний Макгрегор проиграл своему ровестнику Порье нокаутом во втором раунде. Для ирландца это поражение стало пятым при 22 победах.

После поединка явно огорченный этой неудачей Макгрегор рассказал о своих дальнейших планах. Он заявил, что не собирается завершать карьеру.

"У меня долгое время не было боев. Сегодня проблемой стали лоукики от соперника. Но вы еще увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, проанализирую свои ошибки, а затем вернусь к работе", - сказал Макгрегор, ранее владевший титулами в двух весовых категориях.

Ранее ирландец неоднократно вызывал на матч-реванш против чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, но россиянин не принял вызов.