Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257 в Абу-Даби

Накануне боя свой прогноз на его исход дал чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин по итогам этого турнира должен дать ответ - вернется ли он в октагон или нет. Пока же в качестве эксперта он предположил, что Порье вполне может победить, если удастся выстоять под стартовым натиском ирландца. В 2014 году эти соперники уже проводили поединок, и тогда Макгрегор одержал досрочную победу.

Ирландец начал поединок активнее соперника. Он наносил больше урона в стойке, а Порье старался перевести соперника в борьбу и не слишком преуспел в этом. В итоге первый раунд остался за Макгрегором. Во втором ирландец продолжил атаковать, но делал это несколько однообразно. В итоге Порье привык к действиям соперника, а затем провел затяжную атаку, в ходе которой Макгрегор пропустил немало ударов и оказался на полу. Порье ринулся добивать соперника, а рефери остановил бой.

Макгрегор после поражения пожаловался на травму - в одном из эпизодов он подвернул ногу.